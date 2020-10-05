На месте фонтанов появятся арт-объекты Фото: администрация Твери

5 октября в Твери закрыли фонтаны.

- Обычно работа фонтанов прекращалась 1 октября, но в связи с потеплением администрацией было принято решение продлить работу до 5 октября, - рассказал глава администрации Центрального района Максим Чубуков.

Осенние холода близко, а фонтанам еще необходимо пройти техобслуживание. Во всех районах есть подрядчики, которые занимаются подготовкой фонтанов к открытию и закрытию: сливом воды, установкой защитных корпусов.

После консервации и закрытия большинство фонтанов станут площадками для новогодних светодиодных конструкций и арт-объектов.