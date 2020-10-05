Цель конкурса - популяризация положительного опыта материнства. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Конкурс творческих проектов для православных матерей «Грани материнства» стартовал в Тверской области. Это традиционный конкурс, который уже четвертый год подряд организует Тверская епархия.

Цель конкурса - популяризация положительного опыта материнства. В этом году конкурс решили расширить и привлечь к нему не только матерей, но и отцов. В программу добавлена номинация "Радость отцовства".

Конкурсные работы должны демонстрировать личный опыт по одной из шести номинаций: опыт воспитания сыновей, опыт воспитания дочерей, радость материнства, материнство и карьера, "я работаю мамой", воспитание в вере и радость отцовства.

Это могут быть советы по воспитанию детей или преодолению сложностей, описание личного опыта преодоления страхов и так далее.

Работы принимают до 25 ноября на адрес: tveroroik@yandex.ru.