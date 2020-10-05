Новые опоры освещения со светодиодами установят на трассе М-10 в Тверской области

На М-10 установят новое освещение Фото: Виктория ЖУКОВА

На нескольких участках трассы М-10 в Тверской области установят новое освещение. Об этом сообщает ФАУ "Главгосэкспертиза России". Работы пройдут на четырех участках: 181+809 – км 185+881, км 188+374 – км 189+243, км 191+913 – км 193+197 и км 210+980 – км 211+535.

Данные участки автодороги расположены на территории Заволжского и Медновского сельских поселений Калининского района и Марьинского сельского поселения Торжокского района. Там установят оцинкованные опоры освещения, современные светодиодные светильники, трансформаторы и оборудование для телемеханического управления наружным освещением.

Работы будут проведены за счет средств федерального бюджета. Застройщик – ФКУ "Управление автомобильной магистрали Ордена Ленина «Москва – Санкт-Петербург" Федерального дорожного агентства" (ФКУ Упрдор "Россия").