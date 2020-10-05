Две научные книги издали специалисты Центрально-лесного заповедника в Тверской области

Прочесть книги можно в библиотеке заповедника или на его сайте. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сотрудники Центрально-лесного биосферного заповедника, располагающегося в Нелидовском районе Тверской области, выпустили две новые книги.

Первая - сборник "Труды Центрально - Лесного государственного природного биосферного заповедника". В книге собраны интереснейшие данные об экосистемах заповедника. Здесь модно узнать о динамике растительности, в том числе на вырубленных участках, биологии бурого медведя, волка и других животных, современных технологиях изучения тепловых полей и почв.

Еще один труд - "Летопись природы: фенология, отклики биоты на изменения климата". Сборник содержит изыскания российских и иностранных ученых о влиянии климата на живые организмы, динамике биотических сообществ и многом другом.

Прочесть книги можно в библиотеке заповедника, либо на его сайте в разделе «Электронная библиотека».