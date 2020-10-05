В Твери педагогов не только наградили, но и спели для них

На празднике вручали награды победителям региональных этапов педагогических конкурсов. Фото: ПТО.

5 октября в Тверской областной филармонии чествовали учителей. На празднике вручали награды победителям региональных этапов конкурсов «Учитель года России», «Воспитатель года России», «Педагог-психолог России».

Свои поздравления педагогам Верхневолжья в День учителя передал губернатор Игорь Руденя.

- Благодаря вам на тверской земле сохраняется преемственность выдающихся традиций отечественной педагогической школы, - отмечено в приветственном адресе от губернатора.

Награда победителю регионального этапа конкурса «Учитель года России» в этот день была вручена учителю физкультуры Сергею Сивачеву из кашинской школы №3. Вместе с ним за победу боролись еще пять педагогов из Твери, Ржева, Торжка, Вышнего Волочка, Старицкого района.

Лучшей на областном этапе конкурса «Воспитатель года» была признана Виктория Щурова из детского сада №142 Твери.

Среди педагогов-психологов наградой победителя была отмечена Анастасия Ванина из Городской основной школы Калязина.

На сцене филармонии также были вручены и другие федеральные и региональные награды. Отличным подарком для педагогов стал и праздничный концерт.