Пять автобусных маршрутов временно изменили схему движения в Твери

Изменят маршруты автобусы №№ 2, 33, 33к, 202 и 227. Фото: Виктория ТУШКОВА

Пять автобусных маршрутов временно поменяли схему движения в Твери, речь о маршрутах №№ 2, 33, 33к, 202 и 227. Это связано с ремонтными работами, которые стартуют на улице Спартака в районе дома № 47.

Участок улицы Спартака от улицы Макарова до 1-го переулка Пески будет закрыт с 5 октября до позднего вечера 18 октября (ориентировочное время открытия улицы - 23:00).

На данном участке в указанный период будет запрещено движение всех видов транспорта. Парковаться там тоже будет нельзя.

Автобусные маршруты №;№ 2, 33, 33к, 202 и 227 будут ходить в объезд участка: по улицам Макарова, Коробкова, Арсения Степанова, 1-й Пески, и переулкам с 1-го по 4-й Пески.

Водителям прочего транспорта также можно рекомендовать пользоваться данной схемой. Будьте внимательны к временным знакам дорожного движения.