Ищут пропавшего 15-летнего подростка в Тверской области. Фото: пресс-служба Следственного комитета по Тверской области/tver.sledcom.ru.

В информации от следователей сообщается, что в воскресенье, 4 октября, Борис Швецов 2005 года рождения утром ушёл из дома и не вернулся. До настоящего момента неизвестно – где он находится. Родственники в тот же день забили тревогу.

Сотрудники регионального Следственного комитета выезжали по месту жительства подростка, пообщались с родителями. Установлено, что никаких преступлений против него не совершалось. Сейчас выясняют все обстоятельства его пропажи.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении Бориса Швецова, просят звонить по телефону +7-930-179-00-69.