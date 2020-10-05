Молодой мужчина задержан в Тверской области за кражу телефона

Злоумышленника задержали росгвардейцы Фото: Олег ЗОЛОТО

В полицию с заявлением о краже мобильного телефона обратился 17-летний житель поселка Новозавидовский. Выяснилось, что гаджет он оставил на скамейке на улице Транспортная.

Оставленный без присмотра телефон забрал прохожий. По камерам видеонаблюдения злоумышленник был установлен. Информация была передана экипажам, осуществляющим патрулирование улиц.

На одной из улиц неработающего 23-летнего молодого человека задержали росгвардейцы. В полиции подозреваемый выдал похищенное.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.