Возобновляет работу Театр кукол в Твери. Фото: группа в соцсетях Тверского театра кукол – ВК/teatrkukoltver.

77-й сезон в Тверском театре кукол начнется 17 октября со спектакля по мотивам сказки Ершова «Конек-Горбунок» (0+), а затем тверичан ждет гастрольное выступление гостей из Рязани – с 22 по 25 октября. Рязанский театр кукол приедет в Тверь в рамках программы «Большие гастроли». В посте в социальных сетях зрителям также напоминают про требования Роспотребнадзора.

Театр кукол из Рязани привёз в Тверь две сказки – «Гуси-лебеди» (0+) и «Волк и семеро козлят» (0+), а также спектакль по мотивам Чехова «Каштанка» (6+). Каждое сценическое произведение покажут несколько раз. С афишей можно ознакомиться на официальном сайте Тверского кукольного театра.

С 22 по 25 октября в Тверском кукольном пройдут гастроли рязанского. Фото: группа в соцсетях Тверского театра кукол – ВК/teatrkukoltver.

Руководство Тверского театра кукол просит зрителей соблюдать перчаточно-масочный режим, держать «социальную дистанцию», пользоваться антисептиками, а также следить за своим самочувствием. На входе будут мерить температуру – если она окажется выше 37 градусов, то пришедших не допустят внутрь. Сами сотрудники театра также будут работать в средствах индивидуальной защиты, а рассадка в зале будет в так называемом «шахматном порядке» с полутораметровыми интервалами.