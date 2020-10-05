В Твери завершается ремонт фасада Дворца бракосочетаний

Фасад уже почти, как новый. Фото: ПТО.

Как сообщает областное правительство, почти завершен ремонт фасада здания, куда переводят областной Дворец бракосочетаний. Также уже установлены новые батареи отопления, заменены окна, обновлена кровля, инженерные коммуникации.

Сейчас на объекте специалисты продолжают выравнивать стены и монтировать новые элементы декора и лепнины.

Напомним, что реконструкция здания ведется по адресной программе капремонта.

В здании будет обустроено три зала для торжественных регистраций браков (один - для маломобильных граждан), комнаты жениха и невесты, кабинеты оформления документов, зал для регистрации новорожденных и чествований супругов-юбеляров.

Помимо всего прочего, должна быть благоустроена прилегающая к зданию территория.

Новый Дворец бракосочетаний должны открыть уже в этом году. Об этом в прямом эфире на телевидении объявил губернатор Игорь Руденя.