В Тверской области полицейские раскрыли кражу из сарая

Подозреваемого задержала полиция Фото: Василий ХОДАРЕВ

В полицию обратился 34-летний житель Торопца. Мужчина сообщил, что из его гаража украли электроинструменты стоимостью 15 000 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские обследовали помещение и прилегающую территорию, изъяли следы и улики.

Подозреваемым оказался ранее судимый неработающий 36-летний местный житель. Злоумышленник задержан, в содеянном сознался.

За кражу фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.