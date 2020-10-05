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В Тверской области полицейские раскрыли кражу из сарая

Злоумышленник задержан
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Подозреваемого задержала полиция

Подозреваемого задержала полиция

Фото: Василий ХОДАРЕВ

В полицию обратился 34-летний житель Торопца. Мужчина сообщил, что из его гаража украли электроинструменты стоимостью 15 000 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские обследовали помещение и прилегающую территорию, изъяли следы и улики.

Подозреваемым оказался ранее судимый неработающий 36-летний местный житель. Злоумышленник задержан, в содеянном сознался.

За кражу фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Криминал