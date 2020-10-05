Пьяный подросток устроил ДТП с пострадавшими в Тверской области

Два человека получили травмы в ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла ночью, 4 октября, на 13-м км автодороги Александровка-Орша, Калининского района.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 16-летний подросток без прав, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем "Фольцваген Гольф", проявил невнимательность к дорожной обстановке, не учел скорость движения, съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП пострадали 17-летний и 25-летний пассажиры иномарки (на момент ДТП не пристегнуты ремнем безопасности). С травмами они госпитализированы в медицинское учреждение.