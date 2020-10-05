Два учителя из Твери побывали на «Линейке»

На форуме молодые учителя в основном обсуждали вопросы школьного воспитания детей. Фото: ПТО

5 октября в подмосковном Солнечногорске в образовательном центре «Сенеж» завершается молодежный педагогический форум «Линейка». Среди 100 приглашенных на него молодых учителей из 30 регионов страны были и два педагога из Твери – Ксения Небышинец и Анастасия Котова.

Девушки ведут уроки истории. Ксения - в школе №15, Анастасия - в школе №14.

Как сообщило областное правительство, вместе с другими молодыми педагогами они два дня обсуждали основные тренды в сфере образования в России и мире. Также участники смогли разработать свои концепции формирования воспитательной среды для учебных заведений разной специализации.

Тверские учителя рассказали, что форум был очень полезен для их профессионального роста, и они обязательно будут использовать полученные на нем знания на практике в своих школах.

- По влиянию на судьбу детей учитель стоит на первом месте наравне с семьёй. В педагогах и воспитателях мы видим огромный потенциал для развития Верхневолжья. Именно от них во многом зависит, какой будет не только Тверская область, но и вся наша страна в будущем, - считает губернатор Игорь Руденя.