В Тверскую область поступила вакцина от коронавируса

В первую очередь вакцину получат медработники и учителя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тверскую область поступила вакцина от COVID-19. Информация об этом появилась в официальной группе "Информация о коронавирусе. Тверская область" в соцсети.

Сообщается, что все регионы ЦФО, в том числе и Тверская область, получили от 40 до 42 доз вакцины. Это только первая партия. Прежде всего вакцину получат медицинские работники и учителя.

Вакцинация будет проходить добровольно. Вводить препарат будут два раза с интервалом в 21 день для увеличения количества антител в организме.

Напомним, что в Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом. На 5 октября 2020 года в регионе - 68 новых заболевших, 27 из них - в Твери. 255 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендовано носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию.