27 человек заразились коронавирусом в Твери 5 октября

В Тверской области выявлено 68 заболевших коронавирусом
Фото: Андрей АБРАМОВ
По данным регионального оперштаба, на 5 октября 2020 года в Тверской области подтверждено 68 новых случаев коронавирусной инфекции, из них 27 заражённых - в Твери.
Всего с начала эпидемии инфекцию в регионе выявили у 6653 человек.
4599 заболевших излечились от инфекции. За последние сутки выздоровевших нет. 255 человек умерли (0).
1799 пациента на данный момент изолированы.
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 2215 (+27 за сутки)
Кимры 572
Конаковский район 503 (+3)
Ржев 488 (+1)
Калининский район 318 (+1)
Торжок 307 (+12)
Лихославльский район 252 (+1)
Вышневолоцкий городской округ 221 (+2)
Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО