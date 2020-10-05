27 человек заразились коронавирусом в Твери 5 октября

В Тверской области выявлено 68 заболевших коронавирусом Фото: Андрей АБРАМОВ

По данным регионального оперштаба, на 5 октября 2020 года в Тверской области подтверждено 68 новых случаев коронавирусной инфекции, из них 27 заражённых - в Твери.

Всего с начала эпидемии инфекцию в регионе выявили у 6653 человек.

4599 заболевших излечились от инфекции. За последние сутки выздоровевших нет. 255 человек умерли (0).

1799 пациента на данный момент изолированы.

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 2215 (+27 за сутки)

Кимры 572

Конаковский район 503 (+3)

Ржев 488 (+1)

Калининский район 318 (+1)

Торжок 307 (+12)

Лихославльский район 252 (+1)

Вышневолоцкий городской округ 221 (+2)

Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.