Игорь Руденя поздравил педагогов Тверской области с Днем учителя

Игорь Руденя поздравил педагогов с Днем учителя Фото: ПТО

5 октября учителя и преподаватели отмечают свой рофессиональный праздник.

- Тверская область славится богатыми педагогическими традициями, именами выдающихся учителей и преподавателей, внесших существенный вклад в формирование в нашей стране лучшей системы образования в мире, - отметил в поздравлении губернатор Игорь Руденя. - Спасибо всем, кто носит высокое звание Учителя, за профессиональную работу в непростых условиях текущего года.

Отдельно глава региона поблагодарил ветеранов, которые являются для молодых педагогов и своих учеников примером безграничной верности призванию, и пожелал учителям Тверской области новых успехов и достижений, талантливых и благодарных воспитанников, крепкого здоровья, счастья и благополучия.