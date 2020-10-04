Зоозащитница рассказала о состоянии щенка, которому выстрелили в глаз в Твери

Ника жива, но встать пока не может. Фото: vk.com/tverhelpanimals / Ирина Иванова.

Молодая собака Ника, которой живодер выстрелил в глаз, жива и даже смогла поесть. Об этом сообщила в соцсети зоозащитница Ирина, курирующая щенка, пострадавшего от рук человека.

- Врачи молодцы. Они вывели собаку из критического состояния. Ника поела самостоятельно. Не встает пока, - рассказала Ирина на страничке "Инициативной группы по защите животных".

Несчастный щенок все-таки оказался везунчиком: пуля, выпущенная в глаз, прошла совсем близко от него, повредила глазницу черепа и ушла в шею, но сам глаз не задела. Однако делать радостные прогнозы сейчас преждевременно. Состояние собаки далеко от стабильного, ранена она очень сильно.

Напомним, щенка, похожего на овчарку, 3 октября средь бела дня расстрелял некий мужчина. Это произошло у Волынского кладбища, где живет Ника. Она бездомная, но ее подкармливает местная жительница, которая и стала свидетельницей ужасного поступка.

Зоозащитники из "Инициативной группы" взяли Нику под опеку. На человека, предположительно расстрелявшего щенка, подано индивидуальное заявление в правоохранительные органы. В понедельник зоозащитники планируют подать также групповое заявление.