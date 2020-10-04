Подросток на мопеде врезался в остановившийся "Опель" в Тверской области

Это уже второе подобное ДТП за выходные. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Тверской области очередное ДТП с подростком на мопеде: юноша врезался в "Опель", который остановился, чтобы высадить пассажира. Авария произошла в Вышнем Волочке, на улице Мира у дома 61.

Точный возраст подростка неизвестен, равно как и его состояние. Госавтоинспекция лишь сообщает, что юноше около шестнадцати лет. "Скорая помощь" забрала его в больницу до приезда на место сотрудников ГИБДД.

Это уже второе подобное происшествие за выходные. Напомним, вчера, 3 октября, в Бологовском районе под машину угодил 15-летний подросток на скутере.

Госавтоинспекция призывает родителей следить за своими детьми и напоминает: для управления мопедом необходимо закончить автошколу и получить водительское удостоверение категории М.