В Тверской области прошло прощание с участником Великой Отечественной Евгением Книгой

Евгений Степанович скончался на 96-ом году жизни в год 75-летия Великов Победы. Фото: ПТО

В Ржеве сегодня, 4 октября, прощались с участником Великой Отечественной войны Евгением Степановичем Книгой. Евгений Степанович скончался на 96-ом году жизни в год 75-летия Великой Победы, в ночь на 1 октября.

Евгений Книга родился в 1925 году в Березино в Беларуси. В 1943-м вступил в партизанский отряд. Воевал в роте разведки, в 152-м партизанском отряде 11-й бригады имени Киселёва, в рядах первого Белорусского фронта. Победу встретил под Ленинградом. Был награжден Орденом Отечественной войны II степени и другими высокими наградами. В 1994 году переехал с семьей в Ржев.

Ветеран был одним из тех, кто консультировал в выборе проекта памятника на Ржевском мемориале. Присутствовал на церемонии открытия мемориала.

Попрощаться с Евгением Степановичем Книгой приехали представители регионального правительства и заксобрания, чиновники из Ржева, члены муниципального Совета ветеранов, общественники.

Соболезнования в связи со смертью Евгения Книги выразил губернатор Игорь Руденя. Глава региона отметил, что вся жизнь ушедшего ветерана была посвящена служению Родине, а его вклад в сохранение исторической памяти неоценим. Ведь во многом именно благодаря его активной работе Ржев получит имя Города воинской славы.