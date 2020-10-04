Стая из 150 журавлей молча улетела из Тверской области

Вернутся в Тверскую область журавли весной, скорее всего в апреле. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Более ста пятидесяти журавлей, выстроившись в огромный клин, отправились в путешествие к жарким странам из Тверской области. Видео их отлета сняли и опубликовали биологи из Реабилитационного центра диких животных "Ромашка", что в Зубцовском районе.

Птицы прощались с тверской землей молча, журавлиного клича биологи не услышали.

- Возможно это только тренировочный полет перед дальними странствиями, - предположили они на страничке центра "Ромашка" в соцсети.

В комментариях подзаписью жители региона делятся похожими наблюдениями. "У меня сегодня прямо над головой наверное 70-80 строили клин и улетели", - написала одна из подписчиц.

Журавль - птица перелетная. Живет у нас пока тепло. Выводит птенцов. Когда молодые журавли крепко встают на крыло, приходит время улетать в более жаркие страны. Возвращаются же журавли к местам гнездования немного позже других птиц. Так что в следующий раз ждем их у себя где-то в апреле, когда весна окончательно вступит в свои права.