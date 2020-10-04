Памятный знак «Доброволец Верхневолжья» создадут в Тверской области

Добровольческое движение в Тверской области активно развивается. Фото: ПТО

Памятный знак «Доброволец Верхневолжья» планируют создать в Тверской области при участии молодежи. В регионе объявлен открытый конкурс для молодых художников и дизайнеров, которые хотели бы поучаствовать в создании такого знака.

Работы принимаются от авторов в возрасте от 14 до 30 лет, живущих в Тверской области. Можно создать индивидуальную работу, а можно представить проект от творческого коллектива. Если позволит фантазия, присылайте сразу несколько вариантов.

Работы ждут на адрес электронной почты kdm_to@mail.ru до 9 часов утра 9 ноября.

Добровольческое движение в Тверской области активно развивается в последние годы. В регионе работают волонтеры-поисковики, спасатели, зоозащитники.

Силами добровольцев реализуются социально значимые дела. В этом году, в связи с началом эпидемии коронавируса, множество волонтеров было привлечено к раздаче людям бесплатных масок.

По информации областного правительства, ежегодно проекты наших активистов участвуют во Всероссийском конкурсе «Доброволец России». В 2020 году Тверская область вошла в число 37 победителей Всероссийского конкурса региональных практик поддержки добровольчества «Регион добрых дел».