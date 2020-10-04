67 новых случаев коронавируса подтверждено в Тверской области на 4 октября

С начала эпидемии инфекцию в Тверской области на 4 октября выявили у 6585 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным регионального оперштаба, на 4 октября 2020 года в Тверской области подтверждено 67 новых случаев коронавирусной инфекции, из них 24 заражённых - в Твери.

Всего с начала эпидемии инфекцию в регионе выявили у 6585 человек.

4597 заболевших излечились от инфекции. За последние сутки выздоровевших нет. 255 человек умерли (+1).

1733 пациента на данный момент изолированы (+66).

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 2188 (+27 за сутки)

Кимры 572 (+2)

Конаковский район 500 (+3)

Ржев 487 (+6)

Калининский район 317 (+2)

Торжок 295 (+2)

Лихославльский район 251 (+1)

Вышневолоцкий городской округ 219 (+3)

Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.