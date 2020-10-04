67 новых случаев коронавируса подтверждено в Тверской области на 4 октября

С начала эпидемии инфекцию в Тверской области на 4 октября выявили у 6585 человек.
Фото: Артем КИЛЬКИН
По данным регионального оперштаба, на 4 октября 2020 года в Тверской области подтверждено 67 новых случаев коронавирусной инфекции, из них 24 заражённых - в Твери.
Всего с начала эпидемии инфекцию в регионе выявили у 6585 человек.
4597 заболевших излечились от инфекции. За последние сутки выздоровевших нет. 255 человек умерли (+1).
1733 пациента на данный момент изолированы (+66).
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 2188 (+27 за сутки)
Кимры 572 (+2)
Конаковский район 500 (+3)
Ржев 487 (+6)
Калининский район 317 (+2)
Торжок 295 (+2)
Лихославльский район 251 (+1)
Вышневолоцкий городской округ 219 (+3)
Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО