Ефим Беренштейн расскажет о поэте Серебряного века Андрее Белом в Твери

Ефим Беренштейн. Фото: tverlib.ru

Поэт, филолог и культуролог, доцент кафедры философии и теории культуры ТвГУ Ефим Беренштейн прочитает в Твери лекцию о поэте Серебряного века Андрее Белом.

Лекция, приуроченная к 140-летию со дня рождения Андрея Белого, будет интересна не только почитателям его творчества. Ефим Беренштейн известен в Твери как яркий и темпераментный рассказчик, обладающий живым языком и талантом декламатора.

Тем более, что персона Андрея Белого весьма любопытна. Не только поэт, но и писатель, философ, антропософ-мистик, литературный критик, он, безусловно, был выдающимся деятелем русской культуры XX века.

Лекция состоится 7 октября, в среду, в 18:00. Всех ждут в Славянском зале библиотеки имени Горького.