Живодер выстрелил в глаз щенку овчарки в Твери

Кроме ранения в глаз, на щенке есть другие следы от пуль. Фото: Инициативная группа по защите животных г. Тверь, vk.com/tverhelpanimals

В Твери у Волынского кладбища средь бела дня мужчина жестоко расстрелял щенка овчарки. Об этом сообщила тверская "Инициативная группа по защите животных". Пуля вошла прямо в глаз и остановилась в районе плеча собаки.

Овчарка Ника жила близ Красинского моста, куда ее подкинули. Ника еще щенок, подросток. Дикой не была. За ней ухаживала местная жительница. Подкармливала собаку и даже стерилизовала ее.

Тем не менее присутствие Ники кому-то мешало. Как сообщают волонтеры "Инициативной группы", мужчина регулярно измывался над собакой, кидал в нее камни. А 3 октября женщина, подкармливавшая нику, услышала ее крик. Собака бежала к ней вся в крови. За щенком на машине ехал тот самый мужчина, больше вокруг никого не было.

Сейчас за жизнь щенка борются волонтеры и ветврачи. Прогнозов пока нет. На медицинские манипуляции уже потрачены немалые деньги. Тем, кто желает помочь Нике, нужно обратиться в "Инициативную группу по защите животных" или к куратору Ники Ирине (8-910-647-22-45).

- Эта жестокая мерзость будет продолжаться до тех пор, пока за преступлением живодера не будет следовать наказание, - справедливо отмечают в "Инициативной группе по защите животных".

Сегодня, как известно, статья УК "Жестокое обращение с животными" (ст. 245) предусматривает разные меры наказания - от штрафа до небольшого реального срока. Но на практике "посадить" за такое преступление человека обычно не удается. Живодер, если вообще попадает под суд, чаще всего отделывается невеликим штрафом или обязательными работами.