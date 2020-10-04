Большой зеленый лось появился в Тверской области

С лосем уже успел сфотографироваться глава Оленинского района Олег Дубов. Фото: vk.com/dubov1967

А вы зеленого лося когда-нибудь видели? Теперь есть шанс посмотреть на это чудо: огромный зеленый лось появился в поселке Оленино Тверской области. Фигуру животного установили в Каштановой роще.

Каштановую рощу посадили в Оленино в 2018 году. Сейчас ее благоустраивают. Как принято в Оленино, активно и празднично, как бывает именно в маленьких селах и городах, где с искренней радостью встречают любые перемены к лучшему.

А тут целый лось! Зеленый, как сама природа, и весьма внушительного размера. И, кстати, появился сохатый в поселке совсем не случайно.

- Устанавливается скульптура лося - символа Оленинского округа, - сообщил подписчикам на своей страничке в соцсети глава Оленинского района Олег Дубов.

Несмотря на то, что название поселка, очевидно, ассоциируется с другим животным, оленем, на самом деле оно произошло от фамилии семьи помещика Оленина, некогда владевшей землями. И на гербе Оленино, действительно, гордо красуется не олень, а лось.

Дело в том, что при разработке герба, над которым трудилась Лариса Быкова, были в первую очередь учтены особенности оленинской земли. В частности – лесные и природные богатства, которые и символизирует это мощное животное.

На своей страничке Олег Дубов также провел опрос на предмет того, нравится ли огромный зеленый сохатый подписчикам. Подавляющее большинство проголосовавших лося одобрило.