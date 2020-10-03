Восьмилетний ребенок на самокате попал под машину в Твери

Отпуская ребенка гулять, необходимо объяснить ему, где можно безопасно кататься на самокате. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Твери восьмилетний ребенок (мальчик 2012 года рождения), катаясь на самокате, врезался в автомобиль - седан "Mitsubishi Lancer". ДТП произошло на улице Суворова у дома №13. Машина ехала по территории двора, когда в нее влетел ребенок на самокате.

Ребенок получил травмы не угрожающие его жизни. Мальчика отвезли в детскую областную больницу. По информации региональной Госавтоинспекции, водитель автомобиля был трезв. Место аварии не покинул.

Сотрудники ГИБДД напоминают: родители должны следить за детьми, находящимися на улице. Отпуская ребенка гулять, необходимо подробно объяснить ему, где можно безопасно кататься на самокате или велосипеде.