100 лет исполнилось Ветерану труда из Твери Марии Голубковой

Сотый День рождения отпраздновала жительница Твери 3 октября. Фото: Андрей МИНАЕВ

Сто лет исполнилось 3 октября жительнице Твери Марии Николаевне Голубковой, труженице тыла, удостоенной звания Ветеран труда.

Мария Николаевна - вдова участника Великой Отечественной. В войну трудилась на Октябрьской железной дороге. В мирное время работала ткачихой на фабрике имени Вагжанова.

Уважаемую горожанку с солидным юбилеем поздравил губернатор Игорь Руденя. Глава региона отметил трудовой вклад Марии Николаевны в Победу над фашизмом и в приумножение ткацких традиций Тверской области.

А в минувшем сентябре наш регион пополнился сразу пятью "золотыми" юбилеями. Две жительницы Твери, Клавдия Зайцева и Наталья Епифанова, отпраздновали 101-е Дни рождения. 103-летний юбилей отметила Зинаида Крылова из Калязина. Еще одной тверичанке, Елизавете Евстигнеевой, исполнилось 105 лет. И со 106-летним Днем рождения родные поздравили Любовь Михайлову из города Кимры.