Горячую линию по бесплатному питанию школьников открыли в Тверской области

В учебном году 2020-21 все школьники начальных классов должны быть обеспечены горячим питанием бесплатно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Горячую линию по вопросам бесплатного горячего питания школьников начальных классов открыли в Тверской области. На нее могут позвонить родители, чтобы оставить жалобы или предложения.

Горячая линия организована Общественной палатой региона в целях общественного контроля за ситуацией с обеспечением ребят бесплатным питанием.

Звонки на горячую линию по вопросам бесплатного горячего питания школьников принимаются в течение всего первого учебного полугодия по номеру: (4822) 34-79-35. Телефон работает по будням с 10:00 до 17:00. Направить свои жалобы и предложения также можно на адрес электронной почты: info@optver.ru.

Напомним, в учебном году 2020-21 все школьники начальных классов (с 1-го по 4-й) должны быть обеспечены горячим питанием бесплатно. Учащимся первой смены предоставляется бесплатный горячий завтрак, учащимся второй смены - бесплатный горячий обед. Детям из малоимущих семей все питание предоставляется бесплатно.