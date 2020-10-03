Матч ФК "Тверь" - "Локомотив-Казанка" покажут в прямом эфире

3 октября ФК «Тверь» играет дома с ФК «Казанка». Фото: пресс-служба ФК «Тверь»/fctver.com.

Все, кому не удалось купить билет на предстоящую игру, смогут наблюдать за футбольным матчем ФК "Тверь" - "Локомотив-Казанка" в прямом эфире. Тверские футболисты сразятся с фарм-клубом московского "Локомотива" сегодня, 3 октября, в 14:30 на стадионе "Юность". Трансляция матча будет вестись на youtube-канале ФК "Тверь".

Напомним, пока ФК "Тверь" занимает второе место в турнирной таблице группы 2 ПФЛ, а "Казанка" – восьмое. Главным арбитром сегодняшнего матча будет Константин Аверьянов из Санкт-Петербурга. Интересно, что Аверьянов уже трижды был арбитром на матчах с участием тверских футболистов, и все три игры закончились ничьей.

Для всех, кому не удастся посмотреть сегодняшний матч в прямом эфире, "КП"-Тверь" обязательно напишет о его результатах и ходе игры.