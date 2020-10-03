На карантин отправили 11 классов в школе №34 Твери

В школе закрыты шестые, девятые и одиннадцатые классы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Твери на карантин закрыли 11 классов в школе № 34 (Соминка, 65). В самой школе, куда звонила "КП"-Тверь", эту информацию пока не комментируют. О том, что детей из нескольких классов отправили на домашнее обучение, сообщают родители школьников.

В школе закрыты шестые, девятые и одиннадцатые классы. Школьники других классов продолжают очное обучение.

По неподтвержденной пока информации, на карантин детей могли отправить из-за коронавируса COVID-19, выявленного у одного из школьных учителей.

Напомним, вчера, 2 октября, на карантин закрылась школа в Оленино. Распоряжением главы Оленинского района Олега Дубова с этого дня также были запрещены массовые мероприятия в Оленино и двух деревнях - Завидово и Тархово.

Еще ранее в связи с эпидемической обстановкой на карантин ушла школа №17 в Твери и школа №5 в Торжке. Школьникам предстоит грызть гранит науки дистанционно до 5 октября.