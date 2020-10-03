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Коронавирус Covid-19

24 человека заразились коронавирусом в Твери 3 октября

69 новых случаев подтверждено в регионе
Виктория ТУШКОВА
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Всего с начала эпидемии инфекцию в Тверской области выявили у 6518 человек.

Всего с начала эпидемии инфекцию в Тверской области выявили у 6518 человек.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным регионального оперштаба, на 3 октября 2020 года в Тверской области подтверждено 69 новых случаев коронавирусной инфекции, из них 24 заражённых - в Твери.

Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 6518 человек.

4597 заболевших излечились от инфекции (+21). 254 человека умерли(+3).

1716 пациентов на данный момент изолированы.

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 2161 (+24 за сутки)

Кимры 570 (+1)

Конаковский район 497 (+2)

Ржев 481 (+1)

Калининский район 315 (+2)

Торжок 293 (+8)

Лихославльский район 250 (+1)

Вышневолоцкий городской округ 216 (+1)

Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

Графика: ПТО

Графика: ПТО

Коронавирус в Тверской области