24 человека заразились коронавирусом в Твери 3 октября

Всего с начала эпидемии инфекцию в Тверской области выявили у 6518 человек.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
По данным регионального оперштаба, на 3 октября 2020 года в Тверской области подтверждено 69 новых случаев коронавирусной инфекции, из них 24 заражённых - в Твери.
Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 6518 человек.
4597 заболевших излечились от инфекции (+21). 254 человека умерли(+3).
1716 пациентов на данный момент изолированы.
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 2161 (+24 за сутки)
Кимры 570 (+1)
Конаковский район 497 (+2)
Ржев 481 (+1)
Калининский район 315 (+2)
Торжок 293 (+8)
Лихославльский район 250 (+1)
Вышневолоцкий городской округ 216 (+1)
Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО