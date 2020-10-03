Две подпольные мастерские по изготовлению огнестрельного оружия ликвидировали в Тверской области

Изъято большое количество оружия и боеприпасов. Фото: оперативная съемка.

Управлениями ФСБ и МВД России по Тверской области при поддержке Росгвардии пресечена деятельность преступной группы, причастной к изготовлению оружия. Банда переделывала гражданское оружие в боевое, после чего продавала его на территории России.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в Тверской области, из незаконного оборота было изъято значительное количество оружия и комплектующих для его изготовления. Среди прочего силовики изъяли две гранаты, 2,5 килограмма взрывчатых веществ, приборы для бесшумной стрельбы, более 500 боеприпасов различного калибра.

Ликвидированы две подпольные мастерские по изготовлению и модернизации огнестрельного оружия.

Определение полного круга лиц, причастных к деятельности преступной группы, продолжается.

Изъято большое количество оружия и боеприпасов. Фото: оперативная съемка.