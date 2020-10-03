Электроснабжение Центрального района Твери восстановлено

Центр Твери полностью подключен к электричеству. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

Электроснабжение Центрального района Твери полностью восстановлено, электрикам удалось справиться с задачей быстрее, чем планировалось.

Напомним, утром 3 октября большая часть центра Твери осталась без света и интернета из-за аварии на сетях. Диспетчерская служба сообщала, что на устранение аварии может потребоваться до трех часов, однако специалисты справились быстрее. Район был подключен к электричеству уже около 10:30.

Телефон аварийной службы Тверьгорэлектро: 8 (4822) 66-60-80.

Информацию о плановых отключениях вы можете узнать на сайте Тверьгорэлектро.