Центрально-лесной заповедник в Тверской области ищет фотографии, сделанные на его территории

Фотографии смогут представить Центрально-лесной заповедник на самой большой в Европе выставке фотографий первозданной природы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Центрально-лесной заповедник ищет фотографии, сделанные на его территории фотографами-профессионалами и любителями.

- Человек с фотоаппаратом и кадрами природы нашего заповедника - отзовись! Подари миру свое уникальное видение и прими участие во всероссийском конкурсе "Первозданная Россия", - пишут работники заповедника на страничке в соцсети.

Фотографии смогут представить Центрально-лесной заповедник на самой большой в Европе выставке фотографий первозданной природы Общероссийского фестиваля "Первозданная Россия".

Если вы хотите поделиться своими фото, присылайте их на электронную почту заповедника: forestprosvet@gmail.com.