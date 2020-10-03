Центр Твери остался без света из-за аварии

От электричество отключено большинство домов центра города. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

В субботу, 3 октября, Центральный район Твери отключили от электричества из-за аварии на сетях. Без света и интернета осталась большая часть центра города.

Какие именно дома находятся в зоне отключения, в аварийной службе "КП"-Тверь" сказать затруднились, но сообщили, что это значительная часть Центрального района.

На устранение аварии электрикам может потребоваться два-три часа (данные на 9:30 утра).

Телефон аварийной службы Тверьгорэлектро: 8 (4822) 66-60-80.

Информацию о плановых отключениях вы можете узнать на сайте Тверьгорэлектро.