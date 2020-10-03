Областная "Ярмарка продовольствия" открывается в Твери

Ярмарка будет работать оба выходных дня у Центрального рынка. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Областная "Ярмарка продовольствия" работает на выходных в Твери. Свою продукцию там предлагают предприятия и фермерские хозяйства Тверской области.

Ярмарка работает 3 и 4 октября. В субботу с 10 утра и до 16:00, в воскресенье- с 10 до 15:00.

Торжественное открытие областной ярмарки состоится сегодня, 3 октября, в 11:00 на площадке Центрального рынка (набережная Тьмаки, 13, строение 5). Будет концерт, конкурсы и анимация.

На ярмарке можно купить мясо и рыбу, молочную продукцию, мед, кондитерские и хлебобулочные изделия, птицу, картофель, овощи, а также изделия народных промыслов.