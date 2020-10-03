Пятнадцатилетний подросток на скутере попал в ДТП в Тверской области

Авария произошла в поселке Выползово Бологовского района. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Подросток на мопеде попал под машину: ДТП произошло вечером 2 октября в поселке Выползово (Бологовский район), на улице Завражного, у дома 31а. Кроссовер «Honda Element» сбил мопед «Reggy».

По информации областной Госавтоинспекции, мопедом управлял 15-летний подросток (юноша 2005 года рождения). Он ехал на скутере без шлема, водительского удостоверения у него не было. Подросток пострадал, но, к счастью, угрозы его жизни нет.

Кто виноват в аварии, предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД. Госавтоинспекторы напоминают: чтобы управлять мопедом, необходимо иметь водительское удостоверение, а также соответствующие навыки вождения.

Минувшим летом в Тверской области уже произошла трагедия, когда трое подростков на скутере разбились насмерть, столкнувшись с машиной.