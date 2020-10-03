Тверь
Еще
Радио
Тверь
Еще
Радио
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Пятнадцатилетний подросток на скутере попал в ДТП в Тверской области

Юноша управлял скутером без прав и без шлема
Виктория ТУШКОВА
КомментироватьОставить комментарий
Авария произошла в поселке Выползово Бологовского района.

Авария произошла в поселке Выползово Бологовского района.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Подросток на мопеде попал под машину: ДТП произошло вечером 2 октября в поселке Выползово (Бологовский район), на улице Завражного, у дома 31а. Кроссовер «Honda Element» сбил мопед «Reggy».

По информации областной Госавтоинспекции, мопедом управлял 15-летний подросток (юноша 2005 года рождения). Он ехал на скутере без шлема, водительского удостоверения у него не было. Подросток пострадал, но, к счастью, угрозы его жизни нет.

Кто виноват в аварии, предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД. Госавтоинспекторы напоминают: чтобы управлять мопедом, необходимо иметь водительское удостоверение, а также соответствующие навыки вождения.

Минувшим летом в Тверской области уже произошла трагедия, когда трое подростков на скутере разбились насмерть, столкнувшись с машиной.

ДТП