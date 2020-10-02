Тяжело травмированный в ДТП водитель пикапа доставлен в больницу Твери

Водителя госпитализировали в четвертую горбольницу. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Пикап "Mitsubishi L200" вылетел в кювет на первом километре автодороги Тверь-Калашниково вечером 2 октября. Пострадал водитель авто, мужчина 40 лет. По информации региональной Госавтоинспекции, водитель находится в тяжелом состоянии, угрожающем его жизни. Его доставили в городскую больницу №4 Твери.

Других подробностей об этой аварии пока нет. Возможно, причиной ДТП стало превышение скорости, это предстоит установить.

В ГИБДД по Тверской области призывают водителей соблюдать скоростной режим и быть аккуратными и внимательными на дороге.

- Водитель должен учитывать интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, - напоминают госавтоинспекторы.