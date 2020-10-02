Областной фестиваль духовых оркестров пройдет под открытым небом в Твери

Перед зрителями выступят коллективы из Твери и Тверской области. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В субботу, 3 октября, в Твери состоится областной фестиваль духовых оркестров «Тверские фанфары». Концерт посвящен освященный 75-летию Победы.

Перед зрителями выступят коллективы из Твери и нескольких муниципальных образований Тверской области.

Откроют фестиваль в час дня на сцене городского сада. В 15:00 планируется выступление сводного духового оркестра творческих коллективов региона под управлением руководителя тверского муниципального эстрадного духового оркестра Павла Смирнова.

В программе фестиваля - произведения, написанные для духовых оркестров, старинные марши и вальсы, популярная классика, а также песни военных лет, и музыка кино.