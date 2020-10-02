Для «скорой помощи» создадут симуляционный центр в Тверской области. Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Твери планируют создать центр, где диспетчеры «скорой» смогут повышать квалификацию, а медики – отрабатывать навыки. В частности, предполагают поставить многофункциональных роботов, имитирующих основные жизненные показатели, комплекс «Макет автомобиля скорой медицинской помощи», тренажерами приема родов и других операций.

Также на совещании обсудили создание в области центральной станции «скорой помощи» с единой диспетчерской службой и подстанциями в Твери и других крупных городах. Главная задача – сократить время, за которое бригада реагирует на вызов и едет к больному.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя отметил, что это повысит качество оказываемой медицинской помощи. Единая служба «скорой помощи» создаст единую модель управления. Принимать вызовы будут по номерам 103(03) и 112, выезжать квалифицированные специалисты, работающие по единым стандартам.

На сегодняшний день система настроена в Ржеве и Вышнем Волочке, оборудованы рабочие места диспетчеров. В этих города центр приема вызовов по номеру 112 начал работать в тестовом режиме.