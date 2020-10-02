Уже завтра, 3 октября, ФК «Тверь» сыграет дома с ФК «Казанка». Фото: пресс-служба ФК «Тверь»/fctver.com.

В субботу на стадионе «Юность» в 14:30 начнётся матч между футбольными клубами «Тверь» и «Казанка». На этот раз противники тверских футболистов – фарм-клуб московского «Локомотива». На данный момент ФК «Тверь» занимает второе место в турнирной таблице группы 2 ПФЛ, а ФК «Казанка» – восьмое.

Историк и статистик Олег Власов рассказал, что верхневолжские футболисты уже встречались с воспитанниками академии ФК «Локомотив» 11 раз с 2009 по 2014 год. Тогда ещё в Твери играл профессиональный клуб «Волга». Два раза тверичане победили, четыре раза проиграли и пять раз сыграли вничью.

Противник ФК «Тверь» – фарм-клуб московских железнодорожников ФК «Казанка». Фото: пресс-служба ФК «Казанка»/fckazanka.ru.

Интересен тот факт, что тренер ФК «Тверь» Александр Аверьянов долгое время работал в системе московского «Локомотива». В комментарии на официальном сайте ФК «Тверь» он подчеркнул, что московская команда – одна из тех, которые «хочется обыгрывать, то есть хочется играть в футбол, который покажет, что наша команда ничуть не слабее соперника».

Напомним, в прошлое воскресенье ФК «Тверь» сыграл с ФК «Звезда» из Санкт-Петербурга с нулевой ничьёй. Остаётся надеяться, что «Тверь» сможет остановиться московский красно-черно-белый «паровоз».