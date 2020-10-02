Тестирование по нормам ГТО пройдет в Твери

В Твери продолжается тестирование ГТО Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

В Твери продолжается тестирование ГТО. 5 октября в 11:00 на стадионе на Краснофлотской набережной, 4, состоится тестирование ГТО по легкоатлетическим упражнениям (метание спортивного снаряда).

6-7 октября в 11:00 в школе № 40 школьники пройдут тестирование по силовым, гимнастическим и легкоатлетическим упражнениям.

9 октября в 10:00 утра на базе спортивного центра "Волжанка" к сдаче нормативов по силовым, гимнастическим и легкоатлетическим упражнениям приглашаются жители города.

Дополнительная информация по телефону: 8-910-841-39-06.