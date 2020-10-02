В Тверской области подарки для новорожденных получили 10 000 семей

Подарки для новорожденных получили почти 10 000 семей Фото: Ирина ТАРАСОВА

В Тверской области с 1 октября прошлого года по инициативе губернатора Игоря Рудени семьям с детьми начали вручать подарочные наборы для новорожденных.

За прошедший год подарки получили почти 10 000 семьям. В 2019 году выдан 2431 подарочный набор, за 9 месяцев 2020 года – 7497.

Региональная мера действует в рамках национального проекта "Демография". В набор входит 50 предметов, необходимых в первые месяцы жизни малыша.

Подарок предусмотрен при рождении и регистрации на территории тверского региона нового маленького гражданина Российской Федерации.

Получить его можно в отделениях ЗАГС и в территориальных центрах социального обслуживания по месту жительства при регистрации ребенка.