Пять женщин в составе преступной группы нелегально привозили в Тверь мигрантов

Женщины организовали нелегальное пребывание 42 иностранцев Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Первым заместителем прокурора Тверской области утверждено обвинительное заключение в отношении пяти житльниц областного центра. Женщины обвиняются в организации незаконной миграции иностранных граждан.

Предварительным следствием установлено, что обвиняемые в период с ноября 2014 года по ноябрь 2016 года, объединившись организованную преступную группу под руководством одной из них, организовали нелегальное пребывание в Российской Федерации 42 иностранных граждан.

Их деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ будет направлено в суд для рассмотрения по существу.