Имена журналиста и историка внесут в Золотую книгу Твери

Золотая книга Твери пополнится новыми именами Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

2 октября на заседании Тверской городской Думы депутаты одобрили внесение в Золотую книгу Твери имен двух выдающихся горожан - поэта и журналиста Александра Гевелинга и знаменитого историка и археолога Ивана Забелина.

Их кандидатуры предложила общественность.

Ежегодная традиционная церемония внесения имен в Золотую книгу проходит накануне Дня народного единства 4 ноября. Но в этом году из-за пандемии проведение мероприятия пока остается под вопросом.