Имена журналиста и историка внесут в Золотую книгу Твери

Золотая книга Твери пополнится новыми именами
Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ
2 октября на заседании Тверской городской Думы депутаты одобрили внесение в Золотую книгу Твери имен двух выдающихся горожан - поэта и журналиста Александра Гевелинга и знаменитого историка и археолога Ивана Забелина.
Их кандидатуры предложила общественность.
Ежегодная традиционная церемония внесения имен в Золотую книгу проходит накануне Дня народного единства 4 ноября. Но в этом году из-за пандемии проведение мероприятия пока остается под вопросом.