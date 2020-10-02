В Тверской области за три года проведут капремонт в 682 домах. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Трёхлетняя программа по капремонту была рассмотрена в Правительстве Тверской области. На ремонт 682 домов направят более 2 миллиардов рублей. Всего жилищные условия должны улучшиться более чем у полусотни семей.

В 2020 году запланирован капитальный ремонт 346 многоэтажек общей площадью почти 740 тысяч квадратных метров. Более подробная информация размещена на сайте Фонда капитального ремонта в разделе «Собственнику».

Контроль проведения капремонта ведёт Министерство строительства Тверской области, органы местного самоуправления и управляющие компании. Для каждого дома определяют свой список работ, которые должны пройти в первую очередь.