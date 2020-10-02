Более 220 человек и 50 единиц техники: всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне прошла под Тверью

Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне прошла под Тверью Фото: Оперативный штаб в Тверской области

2 октября министр МЧС России Евгений Зиничев дал старт всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне.В этом году главная площадка всероссийской штабной тренировки развернута в Тверской области, на аэродроме Змеево. В учениях приняли участие более 220 человек. Задействовано свыше 50 единиц спецтехники.

Учения прошли в два этапа: на первом - отработаны вопросы оповещения и сбора руководящего состава, работников органов, осуществляющих управление РСЧС и ГО, развертывания системы управления на всех уровнях, на втором - на практике выполнены мероприятия по приведению в готовность гражданской обороны при попытке террористических и экстремистских организаций вывести из строя критически важные объекты экономики и коммунальной сферы.

- Главная цель - проверка готовности органов управления и сил к действиям по предназначению, в том числе при работе с запасных пунктов управления. В ходе проведения тренировки отработаны вопросы оповещения и информирования населения о порядке действий при различных угрозах воздушной тревоге, химической тревоге, радиационной опасности, угрозе катастрофического затопления и других опасностях, - отметил Евгений Зиничев.

Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне прошла под Тверью Фото: Оперативный штаб в Тверской области

Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне прошла под Тверью Фото: Оперативный штаб в Тверской области