В Тверской области пассажиров перевозили на неисправных автобусах

Госавтоинспекторы продолжают проверку автобусов Фото: УГИБДД России по Тверской области

Госавтоинспекторы Тверской области в рамках профилактического мероприятия, в период с 25 сентября по 1 октября, проверили 72 автобуса, осуществляющих перевозку пассажиров на межмуниципальных маршрутах.

В ходе проверок выявлено 16 нарушений. В частности, некоторые водители перевозили пассажиров на неисправных автобусах. На нарушителей составлены протоколы.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.