Госавтоинспекция Тверской области проведет "Контроль трезвости"

В Тверской области будут ловить пьяных водителей Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Тверской области Госавтоинспекция, в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий и предотвращения участия в дорожном движении водителей, управляющих транспортными средствами с признаками алкогольного и наркотического опьянения, проведет "Контроль трезвости".

Мероприятие состоится со 2 по 4 октября на территории Верхневолжья.

Сотрудники УГИБДД России по Тверской области просят водителей исключить управление транспортными средствами в состоянии опьянения и сообщать о подобных фактах в дежурную часть по телефонам: "02" или "102".