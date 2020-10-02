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Госавтоинспекция Тверской области проведет "Контроль трезвости"

Рейд пройдет со 2 по 4 октября
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В Тверской области будут ловить пьяных водителей

В Тверской области будут ловить пьяных водителей

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Тверской области Госавтоинспекция, в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий и предотвращения участия в дорожном движении водителей, управляющих транспортными средствами с признаками алкогольного и наркотического опьянения, проведет "Контроль трезвости".

Мероприятие состоится со 2 по 4 октября на территории Верхневолжья.

Сотрудники УГИБДД России по Тверской области просят водителей исключить управление транспортными средствами в состоянии опьянения и сообщать о подобных фактах в дежурную часть по телефонам: "02" или "102".