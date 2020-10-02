В Твери откроется фотовыставка «Врачи без масок». Фото: Дарья Горельчик.

Создатели проекта поставили цель показать повседневную жизнь рядовых врачей, которым приходится нелегко в борьбе с коронавирусом. На фотографиях те, кому сейчас приходится постоянно носить средства индивидуальной защиты, представлены без масок. Герои снимков – тверские врачи.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя подчеркнул, что тверские медики работают с максимальной самоотдачей. Их труд достоин уважения.

Выставка откроется в одном из торгово-развлекательных центров города. Всего на ней будет представлено 70 фотографий врачей из 24 тверских медучреждений. Трансляция работ с экспозиции будет также идти на экране, установленном на улице Трёхсвятская и на сайте врачитвери.рф.

Из ТРЦ 16 октября фотовыставка «Врачи без масок» переместиться в здание Тверского государственного медицинского университета.